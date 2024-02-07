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СВО 7 февраля 2024 12:00

«Гордость наша»: история бойца в черном берете, освобождавшего Херсонскую область

Александр Шулаев из Татарстана был профессиональным военнослужащим. Он побывал в горячих точках, награжден медалями «За отвагу», «За возвращение Крыма», «Участнику военной операции в Сирии», «За воинскую доблесть». Последняя награда — орден Мужества на СВО. Ее вручили родителям Александра. Каким он был, вспоминают его близкие.

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«Гордость наша»: история бойца в черном берете, освобождавшего Херсонскую область
Александр Шулаев родился 4 февраля 1994 года в поселке Дачное Высокогорского района. Вырос здесь же, учился в местной школе
Фото: из личного архива Шулаевых

«Это гордость наша. Гордость моя личная»

Александр Шулаев родился 4 февраля 1994 года в поселке Дачное Высокогорского района. Вырос здесь же, учился в местной школе. Так же, как и брат Евгений, после 9-го класса получил специальность автослесаря в одном из профессиональных училищ Казани. После этого проходил срочную службу в Кировской области.

Через полгода после армии Александр вместе с одноклассником своего брата решил пойти служить по контракту в Севастополь. Для многих такое решение стало неожиданностью.

Через полгода после армии Александр вместе с одноклассником своего брата решил пойти служить по контракту в Севастополь

Фото: из личного архива Шулаевых

«После срочной службы он приходил в школу. Сказал: „Любовь Ивановна, а я контракт подписал“. Это был 2013-2014 год. Даже не поверила, говорю: „Саш, ну ты куда“. А он с улыбкой: „Нет, вот мне это понравилось“», — вспоминает его учительница Любовь Штро.

Педагог работает в этой школе 23 года. Класс, где учился Александр, был ее первым выпуском. Сам же Саша всем учителям запомнился своей добротой и отзывчивостью. Всегда всем помогал, особенно девочкам.

«Это гордость наша. Гордость моя личная. Жить рядом и быть сопричастным с таким человеком. Я рада, что я его знала в течение жизни, знала с маленьких лет», — говорит классная руководительница Александра.

По истечении контракта у Александра была возможность уйти на гражданку. Но посвятив более 10 лет военной службе, он уже не представлял себе другой жизни

Фото: из личного архива Шулаевых

«Отдавшись военному делу, не представлял себе другую жизнь»

В этой же школе учился и родной брат Саши — Евгений. У них разница в возрасте 5 лет. Братья по крови, но совершенно разные по характеру.

«Мы разные были. Это все говорили и ребята, он чересчур шустрый был. Я помедленнее. Ну в детстве уж хулиганили, наверное, как и все. И от мамки попадало, и даже ему от меня попадало», — вспоминает Евгений.
С братом не часто приходилось видеться. Был случай, когда Саша по долгу службы даже не смог свой отпуск отгулять.

«Когда пришел в мае 2023 года, мы с ним как раз увиделись тут. Он показывал медали, письма благодарственные привез»

Фото: из личного архива Шулаевых

«Через полгода службы он приехал сюда в феврале. Уже 14-й год был. Как раз вот это все происходило там. И он не догулял этот отпуск, уехал в связи с тем, что в Крыму происходило», — рассказывает его брат.

В 2015 году на полгода Саша уехал в Сирию. После Сирии продолжил службу. Потом, по истечении контракта, у Александра была возможность уйти на гражданку. Но посвятив более 10 лет военной службе, он уже не представлял себе другой жизни. Хотел устроиться в спецназ в Ростовской области.

«Когда пришел в мае 2023 года, мы с ним как раз увиделись тут. Он показывал медали, письма благодарственные привез. Он уже тут себя не находил», — продолжает Евгений.

Последним днем жизни Александра стало 2 января 2024 года.

Фото: из личного архива Шулаевых

Роковая дата гибели совпала с юбилеем отца

Это была последняя встреча братьев. Потом Александр написал своей маме в сентябре прошлого года. Сообщил, что уходит к своим ребятам в десантно-штурмовую роту в 810-ю бригаду.

Отметим, что Севастопольская 810-я гвардейская бригада — это отдельная бригада морской пехоты Черноморского флота, которая была награждена орденом Жукова в 2016 году за мужество и отвагу по отстаиванию интересов России в Сирийской Арабской Республике, а в 2018 году подразделению черноморских черных беретов присвоено почетное звание «гвардейская».

Фото: из личного архива Шулаевых

810-я бригада принимала участие в битве за Мариуполь и первая вошла в город.

Последним днем жизни Александра стало 2 января 2024 года. Боец погиб при взятии поселка Крынки Херсонской области.

Роковая дата гибели, которая совпала с юбилеем отца, стала для всех близких ударом. «Были от него последние переписки, когда он с двоюродным братом переписывался. Ну и на этом все. 2 января у отца был юбилей, 2 января и погиб», — вздыхает Евгений.

Проститься с военнослужащим пришли все жители поселка. У Александра остался 7-летний сын, которому и передали все медали отца. Последняя же посмертная награда — орден Мужества останется у мамы.

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.

Материал подготовлен при участии Алины Камалиевой

#герои СВО #орден Мужества #спецоперация
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