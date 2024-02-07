«Гордость наша»: история бойца в черном берете, освобождавшего Херсонскую область

Александр Шулаев родился 4 февраля 1994 года в поселке Дачное Высокогорского района. Вырос здесь же, учился в местной школе

Фото: из личного архива Шулаевых

«Это гордость наша. Гордость моя личная»

Александр Шулаев родился 4 февраля 1994 года в поселке Дачное Высокогорского района. Вырос здесь же, учился в местной школе. Так же, как и брат Евгений, после 9-го класса получил специальность автослесаря в одном из профессиональных училищ Казани. После этого проходил срочную службу в Кировской области.

Через полгода после армии Александр вместе с одноклассником своего брата решил пойти служить по контракту в Севастополь. Для многих такое решение стало неожиданностью.

Через полгода после армии Александр вместе с одноклассником своего брата решил пойти служить по контракту в Севастополь Фото: из личного архива Шулаевых

«После срочной службы он приходил в школу. Сказал: „Любовь Ивановна, а я контракт подписал“. Это был 2013-2014 год. Даже не поверила, говорю: „Саш, ну ты куда“. А он с улыбкой: „Нет, вот мне это понравилось“», — вспоминает его учительница Любовь Штро.

Педагог работает в этой школе 23 года. Класс, где учился Александр, был ее первым выпуском. Сам же Саша всем учителям запомнился своей добротой и отзывчивостью. Всегда всем помогал, особенно девочкам.

«Это гордость наша. Гордость моя личная. Жить рядом и быть сопричастным с таким человеком. Я рада, что я его знала в течение жизни, знала с маленьких лет», — говорит классная руководительница Александра.

По истечении контракта у Александра была возможность уйти на гражданку. Но посвятив более 10 лет военной службе, он уже не представлял себе другой жизни Фото: из личного архива Шулаевых

«Отдавшись военному делу, не представлял себе другую жизнь»

В этой же школе учился и родной брат Саши — Евгений. У них разница в возрасте 5 лет. Братья по крови, но совершенно разные по характеру.

«Мы разные были. Это все говорили и ребята, он чересчур шустрый был. Я помедленнее. Ну в детстве уж хулиганили, наверное, как и все. И от мамки попадало, и даже ему от меня попадало», — вспоминает Евгений.

С братом не часто приходилось видеться. Был случай, когда Саша по долгу службы даже не смог свой отпуск отгулять.

«Когда пришел в мае 2023 года, мы с ним как раз увиделись тут. Он показывал медали, письма благодарственные привез» Фото: из личного архива Шулаевых

«Через полгода службы он приехал сюда в феврале. Уже 14-й год был. Как раз вот это все происходило там. И он не догулял этот отпуск, уехал в связи с тем, что в Крыму происходило», — рассказывает его брат.

В 2015 году на полгода Саша уехал в Сирию. После Сирии продолжил службу. Потом, по истечении контракта, у Александра была возможность уйти на гражданку. Но посвятив более 10 лет военной службе, он уже не представлял себе другой жизни. Хотел устроиться в спецназ в Ростовской области.

«Когда пришел в мае 2023 года, мы с ним как раз увиделись тут. Он показывал медали, письма благодарственные привез. Он уже тут себя не находил», — продолжает Евгений.

Последним днем жизни Александра стало 2 января 2024 года. Фото: из личного архива Шулаевых

Роковая дата гибели совпала с юбилеем отца

Это была последняя встреча братьев. Потом Александр написал своей маме в сентябре прошлого года. Сообщил, что уходит к своим ребятам в десантно-штурмовую роту в 810-ю бригаду.

Отметим, что Севастопольская 810-я гвардейская бригада — это отдельная бригада морской пехоты Черноморского флота, которая была награждена орденом Жукова в 2016 году за мужество и отвагу по отстаиванию интересов России в Сирийской Арабской Республике, а в 2018 году подразделению черноморских черных беретов присвоено почетное звание «гвардейская».

Фото: из личного архива Шулаевых

810-я бригада принимала участие в битве за Мариуполь и первая вошла в город.

Последним днем жизни Александра стало 2 января 2024 года. Боец погиб при взятии поселка Крынки Херсонской области.

Роковая дата гибели, которая совпала с юбилеем отца, стала для всех близких ударом. «Были от него последние переписки, когда он с двоюродным братом переписывался. Ну и на этом все. 2 января у отца был юбилей, 2 января и погиб», — вздыхает Евгений.

Проститься с военнослужащим пришли все жители поселка. У Александра остался 7-летний сын, которому и передали все медали отца. Последняя же посмертная награда — орден Мужества останется у мамы.

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.