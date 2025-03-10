«Гордость города»: ряд руководителей в Челнах награждены медалями Минобороны

В Набережных Челнах состоялось торжественное вручение наград за особые заслуги в укреплении боевого содружества, поддержку военнослужащих, развитие патриотических и общественных проектов. Почетные награды и благодарности получили руководители крупных предприятий, общественные деятели и сотрудники сферы госуслуг. Награды передал глава Автограда Наиль Магдеев.

За значительный личный вклад в укрепление боевого содружества, содействие решению задач Министерства обороны РФ медалью «За укрепление боевого содружества» награждены генеральный директор «ТАТПРОФ-Инвест», почетный гражданин города Сергей Рачков и генеральный директор производственно-коммерческой фирмы «Кардо» Владимир Артюхов.

Владимир Артюхов также поощрен благодарностью командира войсковой части 55443, гвардии полковника Дениса Малахова.

За значительный вклад в развитие военной истории, гуманитарных знаний, реализацию важнейших историко-патриотических проектов медалью Министерства обороны РФ «Памяти героев Отечества» награжден президент ассоциации «Некоммерческое партнерство «Логистика и автоперевозки Татарстана» Михаил Левашов.

За активную поддержку военнослужащих, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, нагрудным знаком «Бесстрашный» 1-й степени от командующего группировкой войск «Север» генерала-полковника Александра Лапина награжден помощник мэра Набережных Челнов по противодействию коррупции Рамиль Файсханов.

Также были отмечены сотрудники сферы госуслуг. За вклад в развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг в Татарстане благодарности министра цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи РТ получили сотрудники Центрального филиала МФЦ по городу Набережные Челны: Рамис Гафаров, Алена Федорова, Евгения Сидоркова.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, вручая награды, подчеркнул важность вклада награжденных в поддержку армии, развитие патриотических инициатив и обеспечение качественных государственных услуг:

«Каждый из вас внес значительный вклад в общее дело. Кто-то помогает нашим бойцам на фронте, кто-то занимается сохранением памяти о героях, кто-то обеспечивает высокое качество госуслуг. Такие люди – гордость нашего города. Ваши усилия и преданность делу заслуживают самого высокого уважения», – заметил глава Автограда.