«Гордитесь почетным званием гражданина России»: казанским кадетам вручили паспорта

Фото: Роман Баданов \ «Татар-информ»

Сегодня в центре семьи «Казан» состоялось торжественное вручение паспортов юным жителям Татарстана. Мероприятие приурочили ко Дню защитника Отечества – празднику мужества, благородства и чести.

Свои первые паспорта получили девять кадетов казанской школы-интерната имени Героя Советского Союза Бориса Кузнецова. Главный документ гражданина РФ ребятам вручили Заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева и депутат Госсовета РТ, Герой России Расим Баксиков.

Вместе с паспортами школьники получили экземпляры Конституций России и Татарстана. Сотрудники ЗАГСа преподнесли каждому кадету книгу «Татарский мир», посвященную истории и культуре татарского народа.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Участники мероприятия почтили память героев, отдавших жизни за защиту рубежей и независимость нашей страны, минутой молчания.

«Вместе с паспортами вам выдали основной закон государства – Конституцию. Ваша обязанность как гражданина – знать этот закон. Ваша будущая деятельность будет подчиняться Конституции, и вы будете контролировать ее соблюдение. Поступайте так, чтобы справедливость торжествовала», – сказал Герой России Расим Баксиков.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

После получения паспортов кадеты дали торжественную клятву. Они поклялись своими усилиями, учебой и поступками укреплять Отечество, оставаться верными памяти тех, кто пожертвовал жизнью ради Родины.

«Церемония мне понравилась. Я горжусь тем, что получил паспорт, горд почетным званием гражданина России», – поделился один из кадетов.