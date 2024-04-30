«Гордимся вами»: в Челнах поздравили Героя Социалистического Труда Мудариса Исламгалеева

В Набережных Челнах поздравляют героев Социалистического Труда. В Автограде на сегодняшний день их осталось всего двое, рассказала «Татар-информу» ведущий специалист отдела взаимодействия с организациями территории Гульназ Вильданова.

В преддверии Первомая глава Центрального района Эдуард Фаттахов поздравил Мудариса Исламгалеева. Он навестил Героя Социалистического Труда в пансионате «Ярдэм», где тот сейчас отдыхает.

Встреча прошла в доброжелательной обстановке, собеседники поговорили, вспомнили о трудовых подвигах. От общественной благотворительной организации «Герои Татарстана» и от себя лично Фаттахов вручил Исламгалееву подарки.

Мударис Исламгалеев с 1972 года живет в Набережных Челнах, куда приехал на Всесоюзную ударную комсомольскую стройку. Работал над изготовлением деталей для первых автомобилей «КАМАЗ». Победитель социалистического соревнования за право сборки первого автомобиля «КАМАЗ» в 1976 году.

В период с 1986 по 1987-й был бригадиром токарей на станкостроительном заводе, затем в научно-техническом центре. С 2001 года и до выхода на пенсию трудился в АО «Камазинструментспецмаш» КАМАЗа.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 апреля 1977 года за выдающиеся успехи, достигнутые при сооружении первой очереди Камского комплекса по производству большегрузных автомобилей, Мударису Исламгалееву присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, медалями, почетный гражданин города Набережные Челны, признан «Лучшим по профессии» Минавтопрома СССР. Его имя занесено в «Летопись трудовой славы СССР» 1976–1980 годов.

«Вы своим героическим трудом на все времена прославили наш город, снискали уважение челнинцев как достойнейший человек своего времени. Ваше имя навечно вписано в историю страны, республики и Набережных Челнов, мы гордимся вами! Ваш жизненный путь, любовь к Родине, сопричастность к ее судьбе является достойным примером для молодого поколения и для всех нас», — отметил Эдуард Фаттахов.

Напомним, 29 апреля исполнилось 25 лет со дня основания общественной благотворительной организации «Герои Татарстана».

Ранее Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что героизм поистине великих граждан Отечества, их доблесть и мужество отражают волю и характер народа. «Этот характер во все времена и эпохи помогал и помогает выстоять в самых трудных испытаниях, укрепить независимость нашего государства, с честью противостоять любому, кто пытался посягнуть на нашу землю», — убежден российский лидер.