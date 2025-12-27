«Гордимся нашими спасателями»: Кадамов поздравил коллег с профессиональным праздником

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Сегодня, 27 декабря, отмечается День спасателя Российской Федерации. Ветеранов и коллег с профессиональным праздником поздравил начальник Главного управления МЧС России по Республике Татарстан Ирек Кадамов.

«Это особая миссия – первыми прийти на помощь тем, кто оказался в беде. Годы упорной работы позволили создать современную, хорошо оснащенную систему предупреждения и ликвидации ЧС на самых разных уровнях», — сказал Кадамов.

Он отметил, что добиться таких результатов было бы невозможно без постоянной поддержки руководства МЧС России, Раиса РТ Рустама Минниханова, Правительства и Государственного Совета республики, руководства территориальных органов федеральных структур и республиканских министерств и ведомств, органов местного самоуправления.

‎«Мы гордимся нашими ветеранами и желаем им крепкого здоровья и долгих лет! А личный состав ГУ МЧС России по РТ и МЧС Татарстана всегда готов к выполнению самых трудных и порой рискованных задач», — рассказал Ирек Кадамов.

По его мнению, гарант спасения человеческих жизней — это высочайший профессионализм, оперативность, твердая дисциплина, опыт и решимость сотрудников, а также их умение найти выход из самых сложных, порой экстремальных ситуаций.

«Такая слаженная работа укрепляет авторитет всей службы. Крепкого здоровья вам и вашим семьям, благополучия, мира и добра!» – подытожил Кадамов.