«Гордимся кораблями, которые строим»: о чем Шаймиев говорил с заводчанами в Зеленодольске

Минтимер Шаймиев появился в назначенное время, но вопреки ожиданиям направился не к микрофону, а в толпу, к рабочим. Он старался по возможности пообщаться с каждым отдельно

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Стране нужна ваша продукция»

В ожидании почетного гостя – первого Президента Татарстана, Государственного Советника Республики Татарстан Минтимера Шаймиева рабочие Зеленодольского завода имени A. M. Горького заметно волновались. Ответственные за организацию встречи то и дело проверяли колонки и микрофон, собравшиеся на площадке люди переговаривались, женщины поправляли прически.

Минтимер Шаймиев появился в назначенное время, но вопреки ожиданиям направился не к микрофону, а в толпу, к рабочим. Он старался по возможности пообщаться с каждым отдельно. Интересовался, какие проблемы волнуют людей, как их настроение, довольны ли они зарплатами. Лишь после продолжительного неформального общения гость подошел к столу с микрофоном.

«Ваш завод прошел непростой путь. Проблемы были, я тут бывал неоднократно – по рынку ходили, встречались с руководством района и предприятий… Вы сами знаете, что сложности были… Но есть подвижки у вас и в целом в городе, на рабочих местах», – сказал Минтимер Шаймиев, обращаясь к рабочим.

Об успехах Зеленодольского района свидетельствуют цифры – по итогам 2023 года он занимает 11-е место в рейтинге муниципальных образований из 45.

Минтимер Шаймиев: «Ваш завод прошел непростой путь. Вы сами знаете, что сложности были… Но есть подвижки у вас и в целом в городе, на рабочих местах» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В течение прошлого года вам удалось подняться с 14-й позиции», – заметил Шаймиев.

Хотя определенные подвижки и есть, но реновация, по его словам, просто так не давалась. Говоря о судостроительном заводе, Минтимер Шаймиев отметил значимость производимой здесь продукции в масштабах страны. Предприятие на годы вперед обеспечено оборонным заказом.

«Мы очень благодарны, что вы оправдываете (ожидания, – прим. Т-и). Продукция ответственная, не каждое в стране предприятие готово сделать такую. Стране необходимо производство вашей продукции», – добавил Шаймиев.

Спикер также заметил, что в последнее время нашу страну пытаются «ввязать в военные дела, но пока мы спокойно все преодолеваем».

Несмотря на неспокойную ситуацию в современном мире, Россия – громадная страна, у которой есть прекрасные возможности и технологии. А Татарстан – стабильно развивающийся, крепкий регион, у жителей которого есть спокойствие и уверенность в завтрашнем дне.

«Возможности у республики неплохие. Вы многое видели и продукция у вас очень серьезная. Ваше предприятие – одно из решающих в стране. Россия – самая большая страна в мире», – еще раз отметил Минтимер Шаймиев.

Из заводского цеха Минтимер Шаймиев направился на встречу с трудовыми династиями в Музей боевой и трудовой славы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы задумываемся о беспилотных кораблях и метеорах»

Из заводского цеха Минтимер Шаймиев направился на встречу с трудовыми династиями в Музей боевой и трудовой славы. Она длилась больше двух часов. Обсуждали широкий круг вопросов – политическую ситуацию в мире, строительство атомных ледоколов и развитие судостроения в стране, успехи Татарстана в экономике и сельском хозяйстве, обмеление Волги.

«Этот завод становится более востребованным. Страна сейчас осваивает Северный Ледовитый океан, мы давно мечтали об этом. Северные морские пути очень важны», – сообщил собравшимся представителям трудовых династий Госсоветник Республики Татарстан.

Разговор продолжил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев. Он отметил, что средний возраст сотрудников предприятия составляет примерно 43-45 лет. Здесь работает немало трудовых династий «из поколения в поколение». По стопам родителей и дедов идет молодежь, для которых воссоздан техникум.

Михаил Афанасьев: «Мы задумываемся о беспилотных кораблях, беспилотных метеорах, чтобы беспилотный метеор встал на линию от Казани (Аракчино) до Услона» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

После этого Шаймиев перевел тему на дальнейшее освоение Волги, запуск новых больших судов и метеоров.

«Мы задумываемся о беспилотных кораблях, беспилотных метеорах, чтобы беспилотный метеор встал на линию от Казани (Аракчино) до Услона. Уже об этом задумываемся – беспилотных системах, безэкипажных», – сказал в ответ Михаил Афанасьев.

Шаймиев также напомнил о засухе, которая волнует многих жителей Поволжья в последние годы. Он сказал, что, несмотря на неблагоприятные климатические условия, в республике есть запасы в закромах, «народ эту засуху практически не почувствовал».

Государственный Советник Республики Татарстан также отметил, что сотрудники Зеленодольского завода имени A. M. Горького за минувшие годы прошли непростой путь, пережили сложные времена. Сегодня продукция завода необычайно востребована в нашей стране, а на предприятии трудятся профессионалы, мастера своего дела.

Говоря о предстоящих выборах Президента России, Шаймиев заметил, что Зеленодольск должен показать на них хорошую активность.

На встречу были приглашены представители пяти семейных династий Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Общий трудовой стаж династии Гуськовых-Хафизовых – более 600 лет

На встречу были приглашены представители пяти семейных династий. В их числе Гуськовы-Хафизовы, которые работают на предприятии с момента его основания – с Паратских мастерских. Общий стаж трудовой деятельности этой семьи составляет более 600 лет. Участник встречи Фирдус Хафизов сейчас трудится руководителем отдела. Мужчине 53 года, он имеет два высших образования. Со своей будущей супругой Еленой познакомился на заводе в 2007 году.

«Я пришла к нему в отдел, будучи студенткой института. Работала там ведущим инженером, он был руководителем моего дипломного проекта. Впоследствии у нас создалась семья. Нашей дочери сейчас 10 лет, а еще у нас есть два внука», – рассказала «Татар-информу» Елена Хафизова (Гуськова).

По ее словам, на зеленодольском заводе работали ее деды и прадеды. Супруг женщины – Фирдус Сулейманович свой трудовой путь начинал здесь в 2002 году в качестве начальника лаборатории сварки.

«Завод – наше достояние и гордость. Мы испытываем гордость за корабли, которые строим, и рады, что вносим свой вклад в эту значимую и сложную работу», – заметил Фирдус Хафизов.

Спикер отметил, что до этого дня ему еще никогда не доводилось общаться так близко с Минтимером Шаймиевым.

Общий стаж трудовой деятельности семьи Гуськовых-Хафизовых составляет более 600 лет Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я узнал об этом человеке многое. В нем сочетаются великолепный ум и тонкое чувство юмора, а еще он очень общителен», – заметил Хафизов.

Его супруга Елена добавила, что поначалу чувствовала некоторую скованность, но в процессе общения от этого чувства не осталось и следа.

«Это было очень теплое человеческое общение, которое особенно приятно», – подчеркнула женщина.

Говоря о предстоящих выборах Президента России, Фирдус Хафизов заметил, что его семья не может оставаться в стороне от этого важного политического события.

«У нас семья организованная и дисциплинированная. Конечно, мы пойдем на выборы», – заключил он.

Напомним, восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).