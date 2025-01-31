«Гордимся каждым!»: в Пестрецах открылась фотовыставка «Отец героя»

В экспозиции фотовыставки «Отец героя» представлены портреты отцов участников СВО из Татарстана, чьи сыновья сражались и сражаются на передовой. В руках они держат снимки своих сыновей, а также награды, дипломы и личные вещи, напоминающие о становлении и героическом пути их детей.

Свой путь по республике выставка начала 13 декабря прошлого года и проедет все районы Татарстана. В Пестрецах она будет работать до 5 февраля в фойе кинотеатра «Кинокадр».

Фотовыставка включает в себя 50 портретов и в каждом районе она пополняется. Пестречинский район представляют семь портретов отцов участников СВО. Открывает экспозицию портрет Алексея Додосова – отца Героя России Ивана Додосова.

В торжественном открытии приняли участие глава района Раис Сулейманов и родители участников спецоперации.

«Мужчины по-другому проявляют свои эмоции и переживания. Однако, как и женщины, они нуждаются в поддержке. Те, кто потерял или ждет близких с передовой, переживают много боли, мучительных ожиданий и одновременно испытывают невероятную гордость за своих героев. Спасибо вам, вашим сыновьям, всем тем, кто защищает нашу страну. Гордимся каждым!» – отметил глава района.

Среди приглашенных был и ветеран боевых действий Николай Гаврилин. Его отец Александр Николаевич также участвовал в данном проекте. В 2022 году Николая вместе с двумя братьями мобилизовали в зону СВО. В штурмовом бою сержант Гаврилин получил пулевое ранение и был комиссован.