«Гордимся каждым!»: глава Бугульминского района встретился с бойцом СВО

Глава Бугульминского района Татарстана Линар Закиров встретился с земляком — прибывшим в краткосрочный отпуск участником специальной военной операции Виктором Морозовым.

Беседа проходила в кабинете главы за чашкой чая, в теплой непринужденной обстановке. Темы на таких встречах звучат разные, но есть и обязательные, такие как обстановка на передовой, бытовые условия, материально-техническое обеспечение, шефская помощь. Военный рассказал о военных буднях, настрое солдат и вере в победу.

Как пояснили «Татар-информу» в пресс-службе Бугульминского района, Виктор Морозов был призван в рамках частичной мобилизации. Боец поблагодарил всех жителей города и района за постоянную поставку помощи в зону СВО.

В завершение встречи Линар Закиров выразил благодарность военному за достойную службу Отечеству, пожелал успехов, беречь себя и вернуться домой здоровым и с победой.

«В очередной раз убеждаюсь, что наша бугульминская земля воспитала достойных парней. Мы переживаем за наших бойцов и рады их приезду в родной город. Гордимся каждым!» — подчеркнул мэр.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых фигурирует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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