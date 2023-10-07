«Гордимся каждым!»: глава Агрыза встретился с бойцом СВО, приехавшим в отпуск

Ленар Нургаянов с бойцом

Фото: © Ляйсира Зигангараева

Глава Агрызского района Ленар Нургаянов встретился с участником специальной военной операции, находящимся в краткосрочном отпуске. Как и во время предыдущих встреч с военнослужащими, нынешняя прошла в уютной обстановке, за чашкой чая. Мобилизованный по имени Игорь рассказал о службе, о том, как тепло его встретили супруга и дети.

На военную службу Игорь отправился после мобилизации, но по зову сердца. До этого он имел опыт прохождения службы в Чечне. «Я не сомневался ни минуты. Был уверен, что должен быть там, защищать нашу страну», — подчеркнул военный.

Глава района поинтересовался нуждами мобилизованного и его семьи. Собеседники обсудили денежное довольствие, меры поддержки семей участников спецоперации, бытовые условия, материально-техническое обеспечение.

Рассказывая о военных буднях, Игорь поблагодарил администрацию района за поддержку, а жителей района за отправленную ими помощь. «Особенно трогательно и приятно получать письма от детей. Мы их все читаем и бережно храним. Они поддерживают наш дух. Сейчас мы уже обустроили свой быт, живем как братья, единой семьей», — сказал он.

В завершение встречи Ленар Нургаянов поблагодарил земляка за активную гражданскую позицию и достойную службу Отечеству, пожелал успехов, беречь себя и вернуться домой здоровым и с победой.

«В очередной раз убеждаюсь, что наша агрызская земля воспитала достойных парней, — заметил глава района. — Поэтому хочу выразить благодарность родителям бойцов, воспитавшим таких мужественных, бесстрашных сыновей, патриотов. Наши бойцы с честью выполняют поставленную перед ними задачу. Гордимся каждым!».

Встречи главы района и участников СВО уже стали традицией. Они позволяют узнать текущую обстановку и потребности в зоне боевых действий, являются знаком взаимной поддержки и признательности, поясняют в администрации.

В Агрызском районе работают две комиссии по оказанию помощи участникам СВО и их семьям. Обращения принимаются по телефонам: 8 (85551) 2-20-42 и 2-23-45. Семьи бойцов могут получить все виды поддержки — от бытовой до юридической и психологической. Все вопросы и обращения рассматриваются в индивидуальном порядке.

Специальная военная операция (СВО) на Украине проводится с 24 февраля прошлого года. Президент РФ Владимир Путин не раз выражал уверенность в достижении целей спецоперации.

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