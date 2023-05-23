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Гордимся и радуемся: Минниханов поздравил Шаймиева с орденом Андрея Первозванного
Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал с фотографию с церемонии награждения Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева в Москве. Напомним, Президент России Владимир Путин вручил ему орден Андрея Первозванного — высшую награду Российской Федерации.
«Сегодня в Екатерининском зале Кремля Владимир Владимирович вручил нашему Минтимеру Шариповичу высшую награду — орден Андрея Первозванного! Гордимся вами, Минтимер Шарипович, искренне радуемся! Сез бу бүләккә лаек! Горурланабыз!» — говорится в сообщении в телеграм-канале руководителя РТ.
Напомним, указ о награждении Шаймиева глава государства подписал еще в январе 2022 года — в преддверии 85-летнего юбилея Госдуарственного Советника Татарстана.
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