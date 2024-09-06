«Горд быть курсантом»: Казанское суворовское училище в юбилей наградили орденом Почета

Казанское суворовское военное ордена Почета училище отпраздновало свой 80-летний юбилей. По случаю этой важной даты воспитанники и сотрудники училища организовали грандиозное торжество.

В рамках юбилейных мероприятий состоялась церемония награждения училища орденом Почета. Это высокое достижение не осталось незамеченным высокопоставленными лицами. С поздравлениями выступили первые лица республики и города: Раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин. Особую честь празднику оказало присутствие Героя Российской Федерации, Генерала армии Валерия Герасимова.

Значимость события подчеркнул и специальный визит в Казань главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РФ Олега Салюкова, прибывшего в столицу Татарстана специально для участия в торжественных мероприятиях.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«За 80 лет существования Казанское суворовское училище выпустило более 12 тысяч воспитанников. Поздравляю всех, от учеников до преподавателей, с этим знаменательным юбилеем», – обратился к участникам мероприятия Олег Салюков.

Фото: © Владимир Васильев \ «Татар-информ»

За всю историю Казанского Суворовского училища 42 выпускника получили звание генерала, 11 стали академиками, девять человек были удостоены звания Героя России, а один получил звание Героя Советского Союза. Сотни выпускников стали докторами и кандидатами наук. Кроме того, среди бывших Суворовцев есть государственные деятели и олимпийские чемпионы.

«У Татарстана сложились очень теплые и дружеские отношения с училищем. Офицеры и суворовцы, многие из которых наши земляки, оказывают большую помощь в решении задач, стоящих перед республикой. Еще раз поздравляю Казанское суворовское военное училище с юбилеем и с заслуженной наградой», – поздравил Рустам Минниханов.

Кроме того, училище получило от руководства РТ автомобиль. Ключи от него были торжественно вручены начальнику учебного заведения Валерию Миронченко.

«Полученная награда – результат многолетнего труда преподавательского состава, воспитателей, которым я сейчас выражаю свою благодарность. Я ручаюсь, что в дальнейшем мы будем также качественно подготавливать кадры, соответствуя нашей репутации и девизу», – подчеркнул Валерий Миронченко.

В свою очередь, главный редактор газеты «Московский комсомолец» и председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев сделал подарок библиотеке училища в виде совершенно новых учебников. Эти книги должны помочь будущим суворовцам стать еще лучше в их нелегком деле защиты Отечества. «Мы уверены – защита Отечества в надежных руках», – сказал Павел Гусев.

Своими впечатлениями с корреспондентом «Татар-информа» поделился суворовец Родион Додайкин.

«Сегодня я помогаю гостям на КПП. Очень радостный и важный день сегодня, мы долго к нему готовились. Получение ордена моим училищем ощущается также, как если бы наградили лично меня. Я горд здесь учиться», – рассказал он.