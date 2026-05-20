Горбенко: «Шестой матч у «Ак Барса» - на выживание»

Экс-ассистент главного тренера «Ак Барса» и «Локомотива» Игорь Горбенко считает, что казанцам для победы в шестом матче серии финала розыгрыша Кубка Гагарина необходимо брать с первых минут матча инициативу в свои руки и действовать более агрессивно, чем их оппонент.

«Шестой матч у "Ак Барса" – на выживание. Ясно, что пересидеть соперника в обороне не получится, тем более дома, где болельщики погонят тебя вперёд. Думаю, шанс "Ак Барса" в том, чтобы максимально агрессивно начать – и сразу взять инициативу в свои руки. "Локомотив" не так силён, когда приходится раскрываться и отыгрываться. Если опять пойдут осторожные шахматы, на системности Ярославль возьмёт своё», – сказал Горбенко Russia-Hockey.ru.

На сегодняшний день счет в финальной серии плей-офф КХЛ между «Локомотивом» и «Ак Барсом» 3-2 в пользу ярославцев. Шестой матч между соперниками пройдет завтра, 21 мая в Казани на стадионе «Татнефть-Арена». Начало – в 19:30 мск.