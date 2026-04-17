Горбенко о перспективах Шипачева в КХЛ: «Его с руками и ногами оторвут»

Тренер минского «Динамо» Игорь Горбенко считает, что на 39-летнего форварда Вадима Шипачева будет большой спрос в КХЛ после окончания контракта с белорусским клубом.

«Он в отличной форме, и, на мой взгляд, на рынке его с руками и ногами оторвут те клубы, которым нужно развивать молодёжь. Так что буду ждать от Вадима новых рекордов!» – сказал Горбенко Russia-Hockey.ru.

Также он добавил, что решение о продолжении карьеры примет сам Шипачев вместе со своей семьей.

В сезоне-2025/26 за минчан на счету Вадима Шипачева 15 шайб и 27 результативных передач в 64 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Ранее минское «Динамо» вылетело из розыгрыша второго раунда Кубка Гагарина от казанского «Ак Барса» со счетом 4-0 в серии.