«Допустил ошибки, но помог созданию федерализма»: каким запомнили Горбачева в Татарстане

Вечером 30 августа стало известно о смерти первого Президента СССР Михаила Горбачева. Оценки его работы неоднозначны, но эксперты сходятся во мнении – именно при Горбачеве началась федерализация страны и у регионов появилось больше самостоятельности. Как последний глава СССР повлиял на развитие Татарстана – в материале «Татар-информа».

«В условиях краха большого проекта начался рост национального самосознания»

Новость о смерти 91-летнего последнего руководителя Советского Союза облетела информационные агентства страны накануне вечером. «После тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев», – сообщили в московской Центральной клинической больнице (ЦКБ).

Горбачев возглавлял Советский Союз с 1985 по 1991 год в качестве Генсека ЦК КПСС, а затем – Президента СССР. В 1985 году он объявил о перестройке – комплексе политических и экономических реформ, нацеленных на демократизацию советского общества. Горбачев прекратил свою деятельность на посту Президента после подписания Беловежских соглашений в декабре 1991 года, которые положили конец существованию и самого СССР.

Михаил Горбачев также известен как лауреат Нобелевской премии мира и учредитель Международного фонда социально-экономических и политологических исследований Фото: www.gorby.ru

Михаил Горбачев также известен как лауреат Нобелевской премии мира и учредитель Международного фонда социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд), а также глава Международного Зеленого Креста и основатель Форума новой политики. Он также выступил одним из инициаторов создания Форума лауреатов Нобелевской премии мира.

Напомним, что 2022 год стал известен целой чередой смертей знаковых деятелей времен распада СССР. Так, 3 мая скончался экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич, 10 мая умер первый президент Украины Леонид Кравчук, 19 июня скончался единственный в истории госсекретарь РФ Геннадий Бурбулис, а 31 июля не стало последнего главы КГБ СССР Вадима Бакатина.

По словам главы фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, общий упадок советской системы в конце 1980-х годов вызвал в обществе ощущение краха большого проекта.

«Естественным следствием этого стал рост регионального и национального самосознания. Татарстан искал свое место и свою идентичность в этой ситуации, маневрируя – в одних случаях усиливая тренд национального самосознания, а в других вовлекаясь в попытки советского руководства противопоставить автономные республики союзным», – пояснил политолог.

Айрат Фаррахов: «Михаил Горбачев оказал значительное влияние на ход истории, и происходящие сейчас события на Украине и Донбассе – это последствия, которые идут отголоском из того времени» Фото: farrahov.org

«Роспуск Союза без гарантий от Запада привел к тому, что мы видим сегодня на Украине»

Михаил Горбачев оказал значительное влияние на ход истории, и происходящие сейчас события на Украине и Донбассе – это последствия, которые идут отголоском из того времени. Такое мнение «Татар-информу» высказал депутат Государственной Думы от Татарстана Айрат Фаррахов. По его словам, политическая деятельность Горбачева носит неоднозначный и противоречивый характер.

«С одной стороны, он провозгласил перестройку, гласность и открытость, пытался реформировать и модернизировать советскую систему. Но с другой стороны, он допустил и глобальные ошибки. Роспуск Советского Союза без каких-либо гарантий от заокеанских «партнеров» привел к расширению НАТО на восток, консолидации коллективного Запада против нашей страны и тем событиям на Украине, которые мы видим сегодня», – пояснил народный избранник.

При этом он подчеркнул – в деятельности первого Президента СССР были не только просчеты и ошибки. Привнесенный им элемент либерализации, открытости и реформ придал импульс и стимул к развитию регионам, в том числе – Татарстану.

«Он способствовал тому, что в последующем, уже во времена Бориса Ельцина, республика смогла принять свою Конституцию, а также разработать и принять новый договор с федеральным центром. Это важные факторы, которые создали основу федеративного государства», – резюмировал Фаррахов.

Шамиль Агеев: «Это был очень энергичный человек. Но когда он стал генеральным секретарем – получилось то, что получилось: груз ответственности он не выдержал» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Горбачев уважительно относился к татарскому народу»

По словам председателя Торгово-промышленной палаты РТ Шамиля Агеева, несмотря на свою неоднозначность, в целом для развития республики деятельность первого Президента СССР была положительной. Агеев рассказал о своей встрече с будущим руководителем СССР в 1978 году.

«Это был очень энергичный человек. Но когда он стал генеральным секретарем – получилось то, что получилось: груз ответственности он не выдержал», – замечает собеседник агентства.

В то же время деятельность Михаила Горбачева имела и ряд положительных аспектов.

«Он очень уважительно относился к Татарстану. Взял на себя смелость и поставил на пост секретаря в ЦК КПСС Гумера Усманова, который был первым секретарем Татарского обкома КПСС. До этого никогда не назначали на такую высокую должность деятелей из Татарстана. Также Горбачев подписал решение о дальнейшем строительстве транспортного завода в Елабуге – он поддержал эту инициативу», – вспоминает Шамиль Агеев.

По его словам, главным плюсом для регионов при Горбачеве стала большая свобода действий на местах, которая позволила создать фундамент для их дальнейшего развития.

«Он уважительно относился к татарскому народу, ценил его. Сейчас трудно сказать о том, какой конкретно он внес вклад в развитие республики, главное, что он не мешал и поддержал многие инициативы», – резюмировал Шамиль Агеев.

На анонсе фото www.gorby.ru