«Гора с плеч упала». Дамир Шарипзянов прокомментировал исторический рекорд КХЛ

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов, установивший новый рекорд результативности для защитников КХЛ, поделился эмоциями в эфире КХЛ ТВ. Напомним, 30-летний хоккеист довёл счёт своих очков в регулярном сезоне до 66, сделав голевую передачу в матче с минским «Динамо».

«Да, согласен, что гора с плеч упала. Рад, что работа, которую проделывал весь сезон, проделывал много лет, возвращается и окупается. Спасибо организации, клубу, партнёрам, родителям, жене и детям, что я здесь, без них бы ничего не было», — сказал Шарипзянов.

В нынешнем сезоне защитник «Авангарда» провёл 65 игр, в которых забросил 23 шайбы и отдал 43 голевые передачи.