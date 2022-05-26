Google уведомила ряд российских провайдеров об отключении ускоряющих загрузку серверов

Несколько российских провайдеров получили уведомления от Google о расторжении договоров на обслуживание серверов Google Global Cache (используются для ускорения загрузки сервисов Google). Об этом сообщает РБК.

Так, оренбургский провайдер «Радиосвязь» получил письмо от одной из ирландских «дочек» Google (Raiden Unlimited Company), в котором говорится, что серверы будут отключены «в связи с изменениями правовой практики» и что в ближайшее время сотрудники компании свяжутся с провайдером, чтобы вывести оборудование из эксплуатации. Представитель «Радиосвязи» рассказал, что им не известны причины отключения, однако предположил, что, возможно, американская компания посчитала оператора слишком маленьким.

Также уведомление получил провайдер «МФТИ Телеком». Собеседник РБК рассказал, что в письме Google обратилась к их сотрудникам как «к команде МФТИ», и предположил, что отключение серверов может быть связано с тем, что институт находится в санкционных списках.