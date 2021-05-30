Google признался в незаконном сборе данных пользователей

Сотрудники Google признали, что компания усложнила пользователям смартфонов поиск настроек конфиденциальности. Это делалось для того, чтобы собирать данные об их местоположении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Business Insider.

Иск был подан в 2020 году генпрокуратурой штата Аризона. По данным СМИ, Google продолжал получать информацию о геолокации пользователей, даже если эта функция была отключена на смартфоне. Кроме того, компания принуждала производителей телефонов скрывать от пользователей настройки конфиденциальности, допуская «активное искажение и/или сокрытие фактов».

По материалам судебного процесса, Google применяет различные сервисы для определения геолокации, сюда входят Wi-Fi и даже сторонние приложения, не связанные с компанией.

«Возможно, именно так Apple нас одолеет», — заявил один из работников корпорации. Он полагает, что Apple «с большей вероятностью» позволяла людям использовать приложения и сервисы на основе определения местоположения, не делясь при этом данными.