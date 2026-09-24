Google подала заявку на регистрацию товарного знака Gemini в России

Американская корпорация Google в сентябре 2026 года подала заявку на регистрацию в России товарного знака Gemini. Об этом сообщает ТАСС.

Заявка поступила из США. Товарный знак планируется зарегистрировать по четырем классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), в том числе для программного обеспечения с использованием искусственного интеллекта, а также услуг в сфере финансирования и сбора средств и развлечений.

Ранее глава Роспатента Юрий Зубов в беседе с агентством отмечал, что зарубежные бренды стремятся регистрировать и продлевать действие своих товарных знаков в России. По его словам, регистрация позволяет защищать бренды от подделок и использования товаров под видом продукции правообладателя.