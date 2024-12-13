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Google Play начнет блокировать платежи в платных приложениях разработчиков из России
В России с 22:00 25 декабря Google Play «на неопределенный срок» приостановит проведение платежей за приложения разработчикам с банковским счетом, зарегистрированным в РФ. Скрин уведомления компании опубликован порталом Habr.
По данным из письма, с 00:00 26 декабря по 2024 года по тихоокеанскому времени (22:00 25 декабря мск) компания начнет отклонять все попытки пользователей приобрести ваши платные приложения, купить что-либо в приложениях (в том числе новые подписки) и продлить подписки через Google Play платежи.
Уточняется, что финальная выплата придет на банковский счет разработчикам 15 января 2025-го. После этой даты Google больше не сможет перечислять разработчикам средства на банковские счета для зачисления дохода, которые были открыты в России.
Напомним, ранее сервис рекламы Google AdSense решил полностью перестать работать в РФ и деактивировать все учетные записи россиян. В результате такого решения у российских блогеров полностью отключилась монетизация.
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