Google Play начнет блокировать платежи в платных приложениях разработчиков из России

В России с 22:00 25 декабря Google Play «на неопределенный срок» приостановит проведение платежей за приложения разработчикам с банковским счетом, зарегистрированным в РФ. Скрин уведомления компании опубликован порталом Habr.

По данным из письма, с 00:00 26 декабря по 2024 года по тихоокеанскому времени (22:00 25 декабря мск) компания начнет отклонять все попытки пользователей приобрести ваши платные приложения, купить что-либо в приложениях (в том числе новые подписки) и продлить подписки через Google Play платежи.

Уточняется, что финальная выплата придет на банковский счет разработчикам 15 января 2025-го. После этой даты Google больше не сможет перечислять разработчикам средства на банковские счета для зачисления дохода, которые были открыты в России.

Напомним, ранее сервис рекламы Google AdSense решил полностью перестать работать в РФ и деактивировать все учетные записи россиян. В результате такого решения у российских блогеров полностью отключилась монетизация.