Google оштрафовали на 11,4 млн рублей за неудаление запрещенной в РФ информации

Американскую компанию Google оштрафовали на 11,4 миллиона рублей за неудаление запрещенной в России информации, сообщает РИА Новости.

Всего в деле фигурировало три эпизода, в каждом из которых корпорацию признали виновной. Компании был назначен административный штраф 3,8 миллионов рублей по каждому нарушению.

Напомним, что по данным ФССП, общая сумма обязательств компании на июнь 2025 года составляла 27,2 миллиарда рублей. В свою очередь, российская «дочка» Google, ООО Гугл, имеет собственные финансовые обязательства. Она должна заплатить российским телеканалам 91,5 квинтиллиона рублей. Такая сумма возникла после того, как суды обязали структуры американской фирмы разблокировать YouTube-аккаунты 13 телеканалов и трех медиа. Поскольку решение не исполнялось, неустойка росла в геометрической прогрессии.