news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 10 марта 2026 12:17

Google оштрафовали на 11,4 млн рублей за неудаление запрещенной в РФ информации

Читайте нас в
Телеграм

Американскую компанию Google оштрафовали на 11,4 миллиона рублей за неудаление запрещенной в России информации, сообщает РИА Новости.

Всего в деле фигурировало три эпизода, в каждом из которых корпорацию признали виновной. Компании был назначен административный штраф 3,8 миллионов рублей по каждому нарушению.

Напомним, что по данным ФССП, общая сумма обязательств компании на июнь 2025 года составляла 27,2 миллиарда рублей. В свою очередь, российская «дочка» Google, ООО Гугл, имеет собственные финансовые обязательства. Она должна заплатить российским телеканалам 91,5 квинтиллиона рублей. Такая сумма возникла после того, как суды обязали структуры американской фирмы разблокировать YouTube-аккаунты 13 телеканалов и трех медиа. Поскольку решение не исполнялось, неустойка росла в геометрической прогрессии.

#google #оштрафовали
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Мы знаем, кто нас защищает»: жители Татарстана запустили тренд с Рустамом Миннихановым

«Мы знаем, кто нас защищает»: жители Татарстана запустили тренд с Рустамом Миннихановым

9 марта 2026
«Тенденция любви к народному»: чего ждет мастер-резидент от обновленного ЦУМа

«Тенденция любви к народному»: чего ждет мастер-резидент от обновленного ЦУМа

9 марта 2026
Новости партнеров