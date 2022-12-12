Google исключил Россию из проекта по запросам «Год в поиске»

Американская корпорация Google исключила Россию из перечня стран проекта «Год в поиске» (Year In Search), в рамках которого поисковик публикует список наиболее популярных в той или иной стране запросов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«„Года в поиске“ не будет», — заявили агентству в пресс-службе в ответ на соответствующий запрос.

Google начал выделять самые популярные российские запросы с 2016 года. Последнее видео с такими итогами года было опубликовано в декабре 2021 года. Тогда россиян наиболее интересовали симпл-димпл, митинги, поп-ит, формалин и голосовая соцсеть Clubhouse, а также чемпионат Европы по футболу, Олимпиада в Токио, «Евровидение» и чемпионат мира по хоккею 2021.

По итогам 2022 года в мировом масштабе наиболее популярны оказались запросы, касающиеся игры-головоломки Wordle, противостояния в крикете между Индией и Англией (пользователи гуглили сочетание слов India vs England), Украины, королевы Великобритании Елизаветы II, которая скончалась в сентябре, и оспы обезьян.

В число стран, где Google не подводит итоги года, также входят Бангладеш, Беларусь, Болгария, Казахстан, Китай, Латвия, Сербия, Сирия, Словения, Уганда, Хорватия, Эстония, Уганда и ряд других государств.