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Гонщика из Москвы госпитализировали в РКБ Татарстана с ожогами после ЧП на ралли
Московский гонщик получил ожоги во время этапа серии кольцевых гонок, который проходил накануне в Казани. Его доставили в РКБ Татарстана. Эту информацию «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе клиники.
На видео, которое публикует Матч ТВ, видно, что в какой-то момент автомобиль загорается в районе заднего правого колеса, пламя проникает в салон. Автомобиль съезжает с трассы, водителю удается выбраться.
«47-летний мужчина получил ожоги 2% поверхности лица, он госпитализирован, чувствует себя удовлетворительно. Продуктами горения отравления нет», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе клиники.
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