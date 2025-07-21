Гонщик Смоляр назвал привычки водителей, разрушающие автомобиль

Гонщик программы развития российского автоспорта Александр Смоляр в беседе с «RT» перечислил наиболее распространенные водительские привычки, которые приводят к ускоренному износу автомобиля.

По словам спортсмена, одна из самых вредных – привычка держать ногу на педали сцепления в пробке, даже без ее нажатия.

«Привычка держать ногу на сцеплении в пробке, даже без нажатия, приводит к его неполному размыканию. Диск сцепления начинает перегреваться, изнашивается быстрее, а коробка получает лишнюю нагрузку», – пояснил он.

Также он обратил внимание на распространенное заблуждение среди водителей – движение на низких оборотах при попытке ускорения.

«Езда на низких оборотах при активном разгоне воспринимается как экономия, но на деле усиливает вибрации, увеличивает нагрузку на подушки двигателя и вызывает слишком резкие вспышки топлива в двигателе», – отметил Смоляр.

Не менее вредна, по его словам, привычка резко стартовать с места, особенно на светофорах. Это создает дополнительную нагрузку на трансмиссию, опоры, подвеску и шины.

«Рывки в момент трогания – частая причина преждевременного износа приводов и сцепления», – добавил он.

Резкое торможение в последнюю секунду, по словам гонщика, также способствует быстрому выходу из строя тормозной системы.

«Тормозные диски перегреваются, колодки крошатся, система АБС при частом резком торможении изнашивается быстрее – особенно из-за частой блокировки колес. Это не только затратно, но и увеличивает тормозной путь», – подчеркнул эксперт.

Смоляр также предостерег от длительной остановки с заведенным мотором в жаркую погоду. Это провоцирует перегрев, поскольку вентилятор охлаждения работает без перерыва.

Особое внимание гонщик уделил неправильному проезду неровностей на дороге.

«Проезд лежачих полицейских и ям без сброса скорости разрушает амортизаторы, пружины и опоры. Особенно если дорога в колее и подвеска (амортизаторы, пружины и опоры, удерживающие кузов и гасящие удары) работает на грани своих возможностей», – сказал Смоляр.

Кроме того, он напомнил, что долив топлива после автоматического «щелчка» на заправке может навредить топливной системе.

«А привычка заправляться "до щелчка" с последующим доливом приводит к попаданию бензина в адсорбер. Из-за этого система улавливания паров дает сбои, появляются ошибки, требуется разбор топливной системы», – пояснил специалист.

Смоляр подчеркнул, что даже такие незначительные, на первый взгляд, действия в совокупности значительно сокращают срок службы автомобиля.