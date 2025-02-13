Гонку с участием Большунова в Италии покажет «Матч-ТВ»

Заместитель генерального продюсера телеканала «Матч ТВ» Василий Конов сообщил, что за выступлением лыжника сборной Татарстана можно будет смотреть в прямой трансляции телеканала.

Российский лыжник Александр Большунов будет участвовать в лыжной гонке Sudtirol Moonlight Classiс.

«Мы не смогли пройти мимо возвращения Александра Большунова на европейскую лыжню и покажем его выступление в прямом эфире. Старт гонки запланирован на 20:00 по местному времени. Ждём победу Александра, который будет выступать под российским флагом», – написал Василий Конов в соцсетях.

Лыжная гонка Sudtirol Moonlight Classic проводится в темное время суток и проходит в Сейзер-Альме в Южном Тироле (Италия). Освещать и указывать путь спортсменам будут факелы. Оригинальная гонка проводится каждый год, в которой спортсмены могут выбрать трассы в 15 или 30 км. Выступление Большунова будет на второй дистанции.

Автор: Камиля Гафурова