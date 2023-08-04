Гонку дронов в Набережных Челнах проведут в крытом манеже

6 августа в крытом манеже «Победы» в Набережных Челнах во второй раз состоится фестиваль дронов. Предстоящее событие на пресс-конференции анонсировал организатор фестиваля Дмитрий Колесников.

В прошлом год фестиваль прошел в парке Гренада, а в этом году в связи с ограничением полетов организаторы проведут его в крытом помещении.

«Между тем, зрелищности от этого не убудет. А для участников это станет дополнительной сложностью. В этом году на участие заявилось более 10 пилотов. Показатели растут», — сказал Колесников.

Докладчик напомнил, что 20 июля Минспорта РФ официально признали «Гонки на дронах» видом спорта. Теперь они внесены во Всероссийский реестр видов спорта.

«Ценность челнинского фестиваля еще и в том, что мы стоим у истоков начала развития нового вида спорта для города, республики и всей России. Этот вид спорта уже завоевал сердца многих любителей авиамоделирования по всему миру», — добавил он.

Фестиваль пройдет в семейном формате. Детям представят научное химическое шоу, молодежь и взрослые попробуют себя в роли пилота настоящего дрона в онлайн-симуляторе с полным погружением.

Турнир пройдет на выбывание, пилоты летят по парам. Участники прошли необходимую подготовку для управления техническим спортивным дроном. В течение года тренировки проходили на базе молодежного центра «Нур» и спортивной школы олимпийского резерва «Яр Чаллы».