Гонконгские вафли, «Дыхание Дракона» и танцы: в Казани пройдет фестиваль сладостей

13 и 14 августа на Кремлевской набережной в Казани пройдет Большой фестиваль сладостей, на котором жители и гости города смогут не только попробовать необычные лакомства, но и послушать музыку, потанцевать и оценить выступления юных балерин. Мероприятия будет посвящено всем неравнодушным к мягким бисквитам, тягучим ирискам и шоколаду.

Гостям фестиваля предложат такие угощения, как злаковые шарики обжареные жидким азотом, с добавлением разнообразных фруктовых топингов от резидента «Дыхание Дракона», гонконгские вафли, сливочные и фруктовые ириски, национальная чешская выпечка, трдельники с посыпками, восточные сладости и многое другое.

Работать площадка с лакомствами будет на протяжении двух дней с 11.00 до 23.00.

Фестиваль пройдет под танцевальное и музыкальное сопровождение талантливых артистов. Так, на 13 августа запланированы выступления воспитанников школы художественной гимнастики «Вдохновение», танцевальных ансамблей и вокалистов, а также коллектива индийских танцев «Нандини» и других. 14 августа горожан будут развлекать детская школа балета и творчества «Мир пуантов и талантов», исполнители детская школа балета и творчества «Мир пуантов и талантов» и другие. Кроме того, в 16.00 в этот день начнется мастер класс по танцам, а в 20.00 – зумба, сообщают организаторы.