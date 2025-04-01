Гонконг значительно увеличил покупки российского золота в феврале

В феврале Гонконг существенно нарастил закупки российского золота, увеличив их почти в три раза по сравнению с январем, согласно данным гонконгской таможни, сообщает РИА Новости.

В конце зимы Гонконг приобрел золота на сумму 486,7 миллиона долларов, что в 2,8 раза больше, чем в предыдущем месяце. В феврале прошлого года таких закупок не было. Стоимость февральского импорта золота на 9% превысила средний уровень за весь прошлый год.

За первые два месяца 2025 года Гонконг закупил российское золото на 662,3 миллиона долларов, что значительно выше показателя за аналогичный период 2024 года, когда закупки составили лишь 19,9 миллиона долларов.

Россия заняла шестое место среди стран-поставщиков золота в Гонконг в феврале. Лидером по поставкам стала Швейцария, экспорт которой за месяц удвоился и составил 1,6 миллиарда долларов. Китай также увеличил поставки золота в Гонконг в 1,7 раза, доведя объем до 1,4 миллиарда долларов. Объединенные Арабские Эмираты, которые традиционно были крупнейшими поставщиками, в феврале сократили продажи золота в 1,7 раза, до 1,1 миллиарда долларов.

Неожиданно на четвертое место вышла Южная Африка, которая в последние месяцы почти не поставляла золото в Гонконг. В феврале ее отгрузки увеличились в 79 раз, составив 763,6 миллиона долларов. Замкнула пятерку поставщиков Япония, чей экспорт почти не изменился, составив 762,7 миллиона долларов.