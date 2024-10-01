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«Гонки со смертью»: Бойцы РФ сняли на видео атаку дрона ВСУ на их пикап в зоне СВО
Кадры неудачной атаки FPV дрона ВСУ на пикап с провизией для российских бойцов в зоне проведения специальной военной операции (СВО) опубликовал телеграм-канал российских военкоров «Запорожский фронт».
Видео снято нательной камерой военнослужащего, сопровождавшего груз. Именно ему пришлось защищать провизию от вражеского «камикадзе». В результате непродолжительной погони, дрон ВСУ все-таки спикировал на российский транспорт, но промахнулся, взорвавшись в нескольких метрах от машины.
К счастью, все обошлось без серьезных последствий. Легкую рану получил лишь военнослужащий, стрелявший по дрону. По его словам, один из осколков попал ему в руку.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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