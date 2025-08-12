Гонки на лодках «Дракон» пройдут возле нового здания театра Камала 17 августа

Зрелищные гонки на лодках «Дракон» пройдут на территории водной акватории озера Нижний Кабан возле нового здания театра им. Г. Камала 17 августа в 10:00. Событие является частью культурной программы Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество», сообщил замглавы Минпромторга Татарстана Герман Лернер на брифинге в Кабмине РТ.

«В этом году праздник проходит на площадке нового Театра Камала, программа состоит из нескольких частей. Спортивная часть – это гонки на лодках "Дракон" между ведущими предприятиями Республики Татарстан», – сказал замминистра.

Гонки проводятся на специальных лодках, украшенных головой и хвостом дракона. В лодке находятся барабанщик, задающий ритм, десять гребцов и рулевой. По правилам в составе каждой команды обязательно должна быть хотя бы одна женщина.

На сцене организуют концерт с участием китайских студентов, которые учатся в Казани. В зоне мастер-классов горожане и туристы смогут научиться писать иероглифы, сыграть в национальную настольную игру ГО, познакомиться с китайскими спортивными дисциплинами.

Китайский праздник Дуаньу, день «драконьих лодок» имеет древнюю историю. Праздник включен в список нематериального культурного наследия Китайской Народной Республики. Азиатскую традицию решили продолжить в Казани во время бизнес-форума «РОСТКИ».

Гонки на лодках «Дракон» пройдут при поддержке Министерства промышленности и торговли Татарстана для знакомства жителей республики с культурой и традициями Поднебесной. Инициатива получила поддержку Генконсульства Китайской Народной Республики в Татарстане. Мероприятия форума способствуют достижению целей национального проекта «Экспорт».

Праздник также рассчитан на популяризацию водного спорта. Официальным организатором гонки является федерация гребли на байдарках и каноэ РТ. Ее возглавляет заместитель Премьер-министра республики – министр промышленности и торговли Олег Коробченко.

Видео: Телеграм-канал Министерства промышленности и торговли РТ