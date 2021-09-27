Более 500 спортсменов приняли участие в велогонке Tour de Tatarstan Kazan 2021

Фото: minsport.tatarstan.ru

В Казани прошла главная велогонка республики — Tour de Tatarstan Kazan 2021. Она состоялась уже в третий раз, в ней приняли участие более 500 велосипедистов из 26 регионов России.

Спортсмены преодолели 100, 60 и 20 км по главным улицам города. Несмотря на дождливую погоду, спортсмены вышли на старт и развернули настоящую борьбу за первенство на этих дистанциях.

Абсолютным победителем на дистанции 100 км стал Александр Бако, он преодолел ее за 02:29:07. Второе место занял Данил Конотоп, его время — 02:32:57. Третье место у Дмитрия Зотеева, он финишировал за 02:46:10.

Среди женщин первое место на дистанции 100 км заняла Алена Зотеева, ее время — 03:10:37. Серебро взяла Алина Панфилова, ее результат — 03:43:02. Третьей приехала Анастасия Эддингтон-Баркер, ее время — 04:12:09.