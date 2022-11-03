Гонка на собачьих упряжках и забег в костюмах на Хэллоуин пройдут на выходных в Юдино

5 и 6 ноября казанцы могут побывать на гонке на собачьих упряжках в Юдино. Ожидается, что в забеге на стадионе Локомотив на старт выйдут более 100 участников, сообщает администрация Кировского и Московского районов города.

Помимо гонки, гостей ожидают выступления кинологов, старты хэппи-дог для новичков, детские и семейные старты, а также костюмированный забег в честь Хэллоуина.

Регистрация участников начнется в 8 утра 5 ноября. Участникам необходимо пройти ветконтроль и проверку снаряжения. В 9 утра состоится собрание главной судейской коллегии, а спустя полчаса — брифинг участников.

Соревнования откроются в 10.30, а в 11.00 стартует 1-й этап. Затем, в 13.00 начнутся выступления кинологов. Итоги 1-го этапа будут подведены в 14.00.

На следующий день откроется 2-й этап соревнований (10.00). В полдень перед присутствующими вновь выступят кинологи, в 12.30 стартуют хэппи-дог старты для новичков. В 13.00 гости смогут принять участие в конкурсе рисунков ко Дню народного единства, в 13.30 юные казанцы посостязаются в детских стартах. Спустя полчаса зрителей ожидает костюмированный забег, а в 14.30 — веселые семейные старты.

Мероприятие завершится в 15.00 церемонией награждения участников. Событие организовано Федерацией ездового спорта РТ.