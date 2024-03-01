«Гонка дронов» на «Играх будущего» похожа на Формулу-1, только нас в команде всего двое»

Георгий Беляев – участник команды TURBO DRONES – выступает в «Играх будущего» в дисциплине «Гонка дронов»

Фото: gofuture.games

«А почему бы и нет? Крутая затея, весело проведем время»

Георгий, расскажи подробнее о дисциплине «Гонка дронов» на «Играх будущего».

Дисциплина представляет собой в прямом смысле гонку дронов, состоящую из двух частей. Есть диджитал-часть, где мы сидим в испытательном симуляторе, со всей аппаратурой, компьютерами и соревнуемся в гонке. А ко второй – физикал-части мы приступили только вчера. На открытом пространстве проходим полосу препятствий и соревнуемся на время в реальной гонке.

В какой момент ты пришел к тому, что хочешь заниматься этой фиджитал-деятельностью?

Вот это, кстати, интересная история. В 2022 году к нам в лицей пришел директор компании Drone Sports Global Никита Соколов и предложил принять участие в так называемой гонке дронов. Тогда проект был только на этапе формирования. Мы с товарищами подумали: «А почему бы и нет? Крутая затея, весело проведем время». Но когда мы пришли, поняли, что все довольно непросто, как нам думалось изначально. Постепенно сформировалась команда: мы начали летать на дронах в симуляторах, а потом и вживую. Со временем нас затянуло, так и решили остаться в этом виде спорта.

Как вы со своим сокомандником прошли отбор на «Игры будущего»?

Опять же, инициатива принять участие в «Играх будущего» пошла от директора DSG Никиты Соколова. Он рассказал нам с Никитой Яушевым (сокомандник по TURBO DRONES) об «Играх будущего» и соревнованиях, которые будут проходить в Казани. Мы, конечно, согласились принять участие, потому что это для нас это было очень престижно. Пройдя определенный отбор, мы и попали на «Игры будущего».

«Гонка дронов» похожа на «Формулу-1». Но в команде не десять человек, а всего два»

Как вас с Никитой поддерживают друзья, родители, родные?

Нас очень сильно поддерживают на этих соревнованиях. Родители, друзья постоянно пишут нам теплые слова. Поддержку чувствуем, даже когда просто идем по улице. Условно, разговорились с кем-то на дороге, рассказали, что принимаем участие в «Играх будущего». В этот момент человек смотрит на нас в шоке с удивленными глазам и радостно говорит, что мы большие молодцы. Такие моменты значат многое в поднятии духа.

Расскажи про обязанности в вашей команде TURBO DRONЕS.

У нас все очень похоже на работу команды в «Формуле-1». Только в нашем коллективе не десять человек, а всего два. Один является механиком и отвечает за подготовку аккумуляторов устройства, ставит дроны на стартовую площадку, то есть по факту занимается обслуживанием. Задача второго человека – управлять дроном и проходить полосу препятствий. Он является пилотом. Все достаточно просто.

Со сколькими командами в одной гонке вы соревнуетесь?

С четырьмя.

«Мы согласились принять участие, потому что это для нас это было очень престижно. Пройдя определенный отбор, мы попали на «Игры будущего» Фото: gofuture.games

Добавляет адреналина тот факт, что дисциплина представлена коллективами из очень разных стран?

Да, безусловно. Мы соревнуемся с командами из Китая, Франции, Кореи. Выступать против мощных спортсменов – большая честь для нас.

На твой взгляд, как в принципе проходит развитие фиджитал-индустрии в России?

Сейчас однозначно все начало развиваться куда быстрее, чем это было раньше. Еще года три-четыре назад подобные фиджитал-соревнования оказались бы для людей диковинкой. А как видите, в 2024 году это стало уже обыденностью. Про «Игры будущего» знают люди абсолютно разных возрастов. Так что развитие кибертехнологий в России проходит на высоком уровне. К примеру, у наших «гонок дронов» есть уже целая федерация в России. Это показывает заинтересованность правительства в той сфере, которой мы занимаемся.

«Куда бы потратил призовые? Буду инвестировать деньги в обучение в Иннополисе»

Как тебе общие впечатления от «Игр будущего»?

Честно, я в полнейшем восторге. Какой-то невероятный уровень организации, грандиозный масштаб, все безумно впечатляет. Для спортсменов созданы все необходимые условия. Для меня «Игры будущего» стали еще и возможностью попрактиковать свой английский. Потому что каждый день общаемся с представителями других стран, спортсменами из разных государств. Эмоции фантастические, все ребята очень открытые.

«Развитие кибертехнологий в России проходит на высоком уровне» Фото: gofuture.games

Считаешь ли ты перспективным фиджитал-направление в будущем в России?

Конечно, да. Посмотрите сколько крупных компаний, больших спонсоров представлено на «Играх будущего». Какие крутые партнеры являются официальными вещателями соревнований. Сколько также селебрити, звездных гостей приехало на «Игры будущего». Все это показывает, что в дальнейшем фиджитал-направление будет с еще большей силой набирать популярность.

Куда ты хочешь поступить после 11-го класса?

Поступить хочу в Иннополис, с факультетом пока не определился (улыбается).

Уже думали, на что бы потратили с Никитой свои призовые?

Учитывая, что я хочу поступить в Иннополис, точно потрачу свою часть призовых на обучение. Собираюсь подавать на грант, но если дело прогорит, то буду инвестировать деньги в обучение в Иннополисе. Мечтаю там оказаться уже в этом году.