Гончарная мастерская, кулинарные курсы: в Нижнекамске открыли детсад после капремонта

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Нижнекамске после капитального ремонта открылся детский сад №43. Выполнен колоссальный объем работ: заменены инженерные системы, установлены новые окна и двери, обновлена система электроснабжения и входные группы, оборудованы современные изолированные музыкальный и физкультурный залы, созданы кабинеты для дополнительного образования.

«На капитальный ремонт было выделено 84,5 млн рублей. Было выполнено 12 видов работ. Полностью обшит фасад, заменены все инженерные коммуникации...» — рассказала заведующая детсадом №43 Вера Борисова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

И это далеко не весь список проделанных работ. Выполнены они были в рамках республиканской программы. На празднике в честь окончания капитального ремонта прозвучали слова благодарности в адрес строителей. Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин также обратился к персоналу дошкольного учреждения и родителям, отметив, что их помощь была бесценной.

«Созидательный труд — он в какой-то мере долгий. Наша задача — делать лучше город, потому что каждому дано сделать лучшее. Очень важно, чтобы каждый ощущал свою принадлежность к тому, что мы делаем», — подчеркнул Муллин.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Желаю детям здоровья, творческих успехов. Все условия на сегодняшний день есть. И, пользуясь случаем, поздравляю вас с Днем Татарстана и Днем знаний», — пожелал пришедший на мероприятие руководитель Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Фаяз Шакиров.

В детском саду есть свое индивидуальное направление работы — глубокое изучение русской народной культуры. В дошкольном учреждении будут работать творческие кружки: гончарная мастерская, вышивание, кукольный театр, кулинарные курсы.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Новый музыкальный зал в «купеческом» стиле, пищеблок с самым современным оборудованием и, конечно же, музей русского народного костюма — всё это гордость 43-го детского сада. Здесь созданы все условия, чтобы воспитанники могли получить качественное дошкольное образование.