Гончаренко заявил, что в РПЛ надо увеличить список команд, назвав лигу Первенством Москвы

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Бывший главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко высказался о необходимости увеличения участников в РПЛ.

«Сейчас Шамиль Газизов воплощает идею расширения лиги. Просто вопрос: мы знаем ещё примеры 16 клубов в чемпионатах? Все ведущие страны играют чемпионат в 18-20 клубов. А Россия — очень большая страна. 18 клубов — то, к чему надо стремиться. Надо думать о расширении. Не может быть в 150-миллионной стране 16 клубов. Во-вторых, нигде нет такой ситуации, чтобы 25% клубов боролись за выживание — я беру две команды на вылет и две в стыки. Половина чемпионата команды боятся свалиться или остаться внизу.

Очень простой вопрос: как формировать бюджет? Как строить трансферную политику? Ничего стабильного быть не может. Если вылетаешь из РПЛ, ты должен убрать восемь или девять человек, и взять ещё столько же. У команд внизу проблем — воз и маленькая тележка. Не надо забывать, что помимо Москвы есть ещё много городов-миллионников. Сколько у московских команд выездов суммарно? Мы не берём Садовое кольцо. Десять выездов. Это что? Первенство Москвы? Я сомневаюсь, что из Москвы кто-то когда-то оценивал ситуацию под таким углом», – сказал Гончаренко «Чемпионату».

Напомним, в данный момент в РПЛ играет 16 команд. «Пари НН» в стыковых матчах уступил «Сочи» (2:1, 1:3), но сохранился в Премьер-лиге по решению РФС из-за исключения «Химок». 12 июня нижегородцы объявили о расставании с Виктором Гончаренко.

Действующим чемпионом РПЛ является «Краснодар». Серебряные медали в минувшем сезоне достались «Зениту». Третье место занял ЦСКА.