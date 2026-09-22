news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 22 сентября 2026 14:00

Гончаренко оценила перспективы сотрудничества с Петросян

Читайте нас в
Гончаренко оценила перспективы сотрудничества с Петросян
Фото: скриншот из видео

Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко, начавшая работу с трехкратной чемпионкой России Аделией Петросян, рассказала, насколько далеко распланирован их совместный тренировочный процесс.

В июле Петросян покинула группу Этери Тутберидзе.

«Я не заглядываю слишком далеко в будущее, потому что прекрасно понимаю: для Аделии работа со мной в новинку, все дается непросто, и непонятно, во что это выльется. Мы движемся шаг за шагом. Планируем подготовиться к первому международному турниру и поехать в Батуми, но иногда жизнь вносит свои коррективы», — цитирует Гончаренко «RT на русском».

#фигурное катание
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
В Казани 25 сентября пройдет предпоказ фильма о Джорджо Армани

В Казани 25 сентября пройдет предпоказ фильма о Джорджо Армани

21 сентября 2026
МегаФон открыл скорости 5G для всех абонентов

МегаФон открыл скорости 5G для всех абонентов

21 сентября 2026
Новости партнеров