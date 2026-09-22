Гончаренко оценила перспективы сотрудничества с Петросян

Фото: скриншот из видео

Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко, начавшая работу с трехкратной чемпионкой России Аделией Петросян, рассказала, насколько далеко распланирован их совместный тренировочный процесс.

В июле Петросян покинула группу Этери Тутберидзе.

«Я не заглядываю слишком далеко в будущее, потому что прекрасно понимаю: для Аделии работа со мной в новинку, все дается непросто, и непонятно, во что это выльется. Мы движемся шаг за шагом. Планируем подготовиться к первому международному турниру и поехать в Батуми, но иногда жизнь вносит свои коррективы», — цитирует Гончаренко «RT на русском».