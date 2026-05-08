8 мая 2026

Гомоляко оценил шансы «Ак Барса» в финале Кубка Гагарина с «Локомотивом»

Фото: ak-bars.ru

Известный хоккейный функционер и бывший нападающий Сергей Гомоляко оценил перспективы казанского «Ак Барса» в предстоящей финальной серии Кубка Гагарина против ярославского «Локомотива».

По словам эксперта, у казанской команды есть все шансы на успех, но многое будет зависеть от игры вратарей и реализации деталей. «Если „Ак Барс“ будет придерживаться той же игры, которая у команды есть сейчас, а Билялов — продолжать уверенно действовать в воротах, то всё реально. Всё будет зависеть от деталей, от игры вратарей. Когда они выручают, то вся команда смотрится иначе», — заявил Гомоляко «Чемпионату».

Первый матч финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом» состоится в Ярославле 11 мая 2026 года. Напомним, действующим чемпионом КХЛ является «Локомотив».

#кубок гагарина #ХК Ак барс #хк локомотив
