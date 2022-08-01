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Спорт
1 августа 2022  15:52

Гомельский о скандале с вызовом игрока УНИКСа в сборную Франции: «Дуракам закон не писан»

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Авторитетный российский баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский раскритиковал решение Федерации баскетбола Франции не вызывать в национальную сборную игроков и тренеров, работающих в России и Белоруссии.

По его словам, французская федерация сама себя наказывает, не вызывая новичка казанского УНИКСа 30-ти летнего форварда Луи Лабери в национальную команду.

«Дуракам закон не писан. Если Лабери сильнейший и его, например, не вызовут в сборную, они наказали самих себя. Правда, про сборную Франции этого не скажешь. У них есть, например, Гобер. Может ли Лабери уехать? Он подписал контракт. Придется неустойку платить. Не знаю, кто его агент, но думаю, что там они все хорошо просчитали», – цитирует эксперта «Спорт-Экспресс».

УНИКС подписал годичный контракт с Лабери 27 июля. Ранее Луи играл за испанскую «Валенсию», в его активе 19 матчей за сборную Франции.

#уникс #баскетбол #санкции Запада
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