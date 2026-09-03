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Происшествия 3 сентября 2026 14:32

«Голые девушки танцуют перед подростками»: жалобу казанца на бар проверяет МВД

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Житель Казани пожаловался на бар, расположенный в центре города. По его словам, на стойках танцуют голые девушки, а среди посетителей, наблюдающих эти непотребства, бывают и подростки. Последним, к слову, еще и продают алкоголь. Горожанин направил информацию о заведении в полицию.

Как рассказали «Татар-информу» в УМВД России по Казани, по данному сообщению проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

#бары #центр казани #подростки
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