«Голые девушки танцуют перед подростками»: жалобу казанца на бар проверяет МВД

Житель Казани пожаловался на бар, расположенный в центре города. По его словам, на стойках танцуют голые девушки, а среди посетителей, наблюдающих эти непотребства, бывают и подростки. Последним, к слову, еще и продают алкоголь. Горожанин направил информацию о заведении в полицию.

Как рассказали «Татар-информу» в УМВД России по Казани, по данному сообщению проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.