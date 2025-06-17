Голубые озера около Казани посещает 120 тыс. человек в год

ООПТ «Голубые озера» – самая посещаемая природная территория в Татарстане, которая близко расположена к казанской агломерации. В год здесь бывает около 120 тыс. человек. О благоустройстве уникальной природной территории рассказала сегодня замдиректора Фонда «Институт развития городов РТ» Оксана Саргина на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Все проблемы вы помните – розжиг костров, бани, заезд транспорта, стоянка авто рядом с озерами, мусор, сапборды, аквалангисты. Такова была исходная ситуация, с которой мы столкнулись в 2020 году. Тогда мы поняли, что можем изменить ситуацию на региональном заказнике, применив принципы работы всех национальных парков. Кажется, у нас получилось, но впереди еще достаточно много работы», – сообщила она.

Саргина пояснила, что городу удалось сформировать единую концепцию территории с визуальным обликом, архитектурой и событийным наполнением. Однако главной проблемой по-прежнему остается снижение антропогенной нагрузки, которая заметно выросла после благоустройства ООПТ. Поток посетителей планируется перераспределить за счет развития экотроп и новых маршрутов.

По данным заместителя председателя Госкомитета РТ по биоресурсам Рамиля Шарафутдинова, максимальная нагрузка на ООПТ в летние жаркие дни составляет до 1,5-2 тыс. человек.

Саргина назвала главные итоги, которых уже удалось достичь в рамках развития концепции экотуризма, чтобы «спасти озера от неорганизованных туристов».

«Начали мы с первой проблемы, которая требовала немедленного решения. Это – риск размыва перемычки между Большим Голубым озером и Казанкой. В 2022 году завершились работы по берегоукреплению Хрустального водопада Большого Голубого озера», – отметила она.

Следующая проблема – соблюдение режима заказника, и она остается по-прежнему актуальной. До сих пор здесь фиксируются различные нарушения. К примеру, есть факты вандализма (порчи установленных объектов навигации), розжиг костров и мусор.

«Главным решением всей концепции экотуризма стало соединение Большого и Малого Голубых озер между собой за счет экотроп и маршрутов, единого визуального облика и навигационных элементов», – отметила Саргина.

Так, пеший маршрут между Большим и Малым Голубыми озерами сейчас составляет 1 км.

Основные реформы:

– соединение Малого Голубого и Большого Голубого озер между собой как за счет обустроенных экотроп и туристических маршрутов, так и за счет формирования единого визуального облика;

– разработка концепции экопросвещения в заказнике посредством организации новых сценариев отдыха, социокультурного программирования мероприятий и продвижения бренда;

– создание трех организованных зон входа («эковорот») с базовым набором необходимой инфраструктуры (парковочные места, датчики учета посещений, визит-центры, аншлаги, навигационные знаки);

– обустройство пяти новых мест для погружения, выбранных совместно с представителями экологического сообщества;

– перенос всех водных видов активности с озер на две специально оборудованные точки, соединенные водным маршрутом;

– создание базовой экотуристической инфраструктуры: три блока санитарных узлов на 20 кабинок, три визит-центра в зонах входа, пункты проката туристического оборудования, два эколектория, пирсовые зоны, кафе «У водопада»;

– формирование сети экотроп на территории рекреационного участка заказника, оснащенных навигацией, информационными стендами и МАФами.