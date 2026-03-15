Голубков завоевал второе золото России на Паралимпиаде в Италии

Российский лыжник Иван Голубков завоевал золото в гонке с раздельным стартом на 20 км сидя на Паралимпийских играх в Италии. Он показал время 51 минута 55,0 секунды. Голубков выступает в категории LW11,5, предназначенной для спортсменов со значительными нарушениями функций ног, сообщает «ТАСС».

Для 30-летнего спортсмена это вторая золотая медаль на Паралимпиаде в Италии: ранее он победил на дистанции 10 км сидя. Голубков является шестикратным чемпионом мира и девятикратным обладателем Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону.

Сборная России на этих Играх завоевала всего шесть золотых наград, одно серебро и три бронзы, что позволяет ей занимать пятое место в медальном зачете. Паралимпийские игры завершатся 15 марта, в них участвуют шесть российских спортсменов. Для них это первые соревнования с национальной символикой за последние 12 лет.