Голубков о Паралимпиаде: «Со мной все здороваются, не считая сами знаете кого»

Фото: Пресс-служба Паралимпийского комитета России

Иван Голубков рассказал об отношении к нему в олимпийской деревне, в том числе со стороны других участников Паралимпиады-2026 по лыжным гонкам, которая проходит в эти дни в Италии.

– Вы живете в олимпийской деревне, как там обстановка?

– Там тихо и спокойно. Кормили бы только получше. Но в принципе нормально, сойдет. Мы сюда не кушать приехали, а работать.

– Слышали о том, что вчера немцы отказались фотографироваться с нашими чемпионами?

– Если честно, со мной все здороваются – и немцы, и все остальные. Ну, не считая сами знаете кого. Все улыбаются, обнимаются. Никакого негатива нет, – сказал Голубков эфире «Матч ТВ».

Ранее Иван Голубков победил в «разделке» на 10 км, выступив в классе LW 11.5 (поражения нижней конечности и туловища). Он финишировал за 24 минуты 5,8 секунд.

Паралимпийские игры-2026 года проходят в Италии, в Милане и Кортина‑д’Ампеццо, с 6 по 15 марта. В соревнованиях принимают участие шесть российских спортсменов с национальной символикой.