Голубев рассказал, как поддерживает связь с Морозовым и бывшими одноклубниками

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Экс-нападающий «Ак Барса», «Сибири» и «Амура», а ныне форвард «Барса» Денис Голубев рассказал о совместной игре с Алексеем Морозовым и отношениях с бывшими партнерами по казанскому клубу.

На вопрос, часто ли он ностальгирует по лучшим временам «Ак Барса», Голубев ответил, что постоянной ностальгии нет — но отдельные моменты они с бывшими одноклубниками вспоминают и вместе над ними смеются.

«Сейчас многие игроки той эпохи уже завершили карьеру: кто-то стал тренером, а Алексей Алексеевич Морозов вообще президент КХЛ. Но все друг друга помнят, поэтому, если нужно что-то решить, контакт остается. Периодически встречаемся, созваниваемся, общаемся по-дружески. Партнеров по команде всегда помнишь, особенно тех, с кем много лет играл в родном клубе. Другое дело, что все взрослые люди — у каждого своя жизнь, работа, семья, дела, кто-то в другом городе. Время найти бывает трудно. Но все в хороших отношениях друг с другом», — сказал Голубев в беседе с «Чемпионатом».