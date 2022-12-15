Головы, цветы и волшебные существа: ГСИ открыла «Новую мифологию» Айрата Терегулова

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Галерее современного искусства, филиале Музея ИЗО РТ, состоялся вернисаж живописного проекта «Новая мифология». Его автор — художник, академик Китайско-Российской академии изобразительного искусства, директор Башкирского художественного музея имени Нестерова Айрат Терегулов, отметивший этой осенью 65-летний юбилей.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Посетители смогут увидеть картины из серий «Головы», «Волосы и цветы», «Хумай» (волшебная птица в иранской и арабской мифологии — прим. Т-и) — всего 47 работ, написанных Терегуловым с 2013 по 2022 год. Часть из них была написана в острый период пандемии коронавируса — по словам самого художника, в «ужасное время, когда все музеи закрывались и никаких перспектив не просматривалось».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Отобранные для выставки работы позволяют составить представление о деятельности Айрата Терегулова именно как живописца. Ведь в первую очередь он искусный график и мастер по созданию произведений в технике ассамбляжа, составленных из отдельных предметов, деталей и обломков.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Айрат Терегулов — первый победитель биеннале печатной графики, прошедшей в 2011 году. И вся его живопись проистекает из его огромного, многолетнего, совершенно потрясающе глубокого проникновения в графические искусства. Он владеет графикой виртуозно: это и техника офорта, и сухая игла, и монотипия, и техника ассамбляжа. Это такое многогранное существование художника во всех видах и жанрах. Попросили его подобрать произведения, которые наиболее полно отразят современный этап его творчества. Столько ипостасей, в которых выражает себя художник, в то же время они настолько между собой взаимосвязаны, что всё это, конечно же, выражает его индивидуальное творческое начало», — подчеркнула заместитель директора по науке Музея ИЗО РТ Дина Хисамова.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

К слову, печатная графика Айрата Терегулова также была представлена в Галерее современного искусства — несколько лет назад. Тогда масштаб представленных произведений поразил, по ее собственному признанию, Розалию Нургалееву — нынешнего директора Музея ИЗО РТ.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я не могла себе представить, как трехметровые гравюры вообще могли быть исполнены и где он их делал. Это целая история о том, как художник приспосабливается к тому, что он решил сделать. Да, это экспрессивная манера работ, но столько теплоты, страсти — диву даешься. И эти страсть и теплота бесконечны у художника», — сказала Розалия Нургалеева в 2022 году, уже будучи директором Музея ИЗО РТ.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Она также отметила, что выставка проходит при поддержке Министерства культуры РТ, входя в перечень мероприятий Государственной программы «Сохранение национальной идентичности татарского народа (2020–2024)». Именно благодаря этому в казанском музее стала возможной выставка художника из Башкортостана.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Председатель Творческого союза художников России в РТ Ильгизар Самакаев назвал картины Терегулова художественным хулиганством, но хулиганством профессиональным. А художник-график Александр Артамонов, один из основателей биеннале печатной графики, акцентировал внимание на том, что живопись Айрата Терегулова настоящая, потому что «идет изнутри».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Увидеть «Новую мифологию» Айрата Терегулова в Галерее современного искусства Казани можно будет до 26 февраля.