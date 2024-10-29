Головной офис «Татнефти» вошел в топ региональных штаб-квартир

Головной офис «нефтянки» «Татнефть», который находится в Альметьевске, попал в топ-10 региональных штаб-квартир российских компаний. Данный рейтинг был составлен журналом Forbes.

В материале отмечается, что достоинствами «Татнефти» являются устроенные опенспейсы с несколькими кабинетами, переговорными и кофейными зонами, а не просто планировка коридорного типа. Еще авторы подчеркнули, что при отделке интерьера компания ушла от монохромности, покрасив каждый этаж в отдельный цвет. Также журнал оценил акустические панели, которые снижают уровень шума в рабочих зонах.

При составлении рейтинга учитывали такие критерии, как качество здания, месторасположение, эргономичность, технологичность и экологичность, а также ориентированность на человека.

В топ-10 рейтинга также попали штаб-квартиры «Газпрома», банка «Санкт-Петербург», «Газпром нефть», строительного торгового дома «Петрович», Biocad, Setl Group (город Санкт-Петербург). Еще в топе находятся «Золотое яблоко», РМК (Екатеринбург) и S7 (Новосибирск).