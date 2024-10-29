Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Головной офис «Татнефти» вошел в топ региональных штаб-квартир
Головной офис «нефтянки» «Татнефть», который находится в Альметьевске, попал в топ-10 региональных штаб-квартир российских компаний. Данный рейтинг был составлен журналом Forbes.
В материале отмечается, что достоинствами «Татнефти» являются устроенные опенспейсы с несколькими кабинетами, переговорными и кофейными зонами, а не просто планировка коридорного типа. Еще авторы подчеркнули, что при отделке интерьера компания ушла от монохромности, покрасив каждый этаж в отдельный цвет. Также журнал оценил акустические панели, которые снижают уровень шума в рабочих зонах.
При составлении рейтинга учитывали такие критерии, как качество здания, месторасположение, эргономичность, технологичность и экологичность, а также ориентированность на человека.
В топ-10 рейтинга также попали штаб-квартиры «Газпрома», банка «Санкт-Петербург», «Газпром нефть», строительного торгового дома «Петрович», Biocad, Setl Group (город Санкт-Петербург). Еще в топе находятся «Золотое яблоко», РМК (Екатеринбург) и S7 (Новосибирск).
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»