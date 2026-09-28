Головин: «Поле на «Ак Барс Арене» не очень хорошего качества»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня сборная России прилетела в Казань, а вечером провела тренировку на поле «Ак Барс Арены». После – с журналистами пообщался полузащитник Александр Головин. В частности, рассказал о газоне на стадионе:

– Очень хороший стадион. Поле не очень хорошего качества. Но на качестве не очень отразится. Все в равных условиях - Головин о поле на «Ак Барс Арене»

– Что скажешь об Алексее Батракове в «Галатасарае»?

– Видно, что он стал увереннее. Слишком мало времени прошло, чтоб по этому поводу что-то говорить. Надо больше времени ему для адаптации, – сказал Головин журналистам.



Встреча России и Ирана пройдет в Казани 29 сентября.