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На главную ТИ-Спорт 28 сентября 2026 19:25

Головин: «Поле на «Ак Барс Арене» не очень хорошего качества»

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Головин: «Поле на «Ак Барс Арене» не очень хорошего качества»
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня сборная России прилетела в Казань, а вечером провела тренировку на поле «Ак Барс Арены». После – с журналистами пообщался полузащитник Александр Головин. В частности, рассказал о газоне на стадионе:

– Очень хороший стадион. Поле не очень хорошего качества. Но на качестве не очень отразится. Все в равных условиях - Головин о поле на «Ак Барс Арене»

– Что скажешь об Алексее Батракове в «Галатасарае»?

Видно, что он стал увереннее. Слишком мало времени прошло, чтоб по этому поводу что-то говорить. Надо больше времени ему для адаптации, – сказал Головин журналистам.

Встреча России и Ирана пройдет в Казани 29 сентября.

#александр головин #футбол #сборная России по футболу
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