Головин о Кузяеве: У него есть хорошее качество играть с позиции первого номера

Фото: rfs.ru

Футболист сборной России и «Монако» Александр Головин рассказал почему у его коллеги из Рубина» Далера Кузяева не получилось заиграть в «Гавре». Также он оценил игровые качества 32-летнего полузащитника.

«Я вообще смотрел его (Далера Кузяева) игры специально, мне было очень интересно, особенно когда он перешел (в "Гавр"). Я бы не сказал, что это у него не получилось, — это у них не получилось. Здесь нет его вины, потому что команда играла в футбол не совсем его стиля. Они играли очень-очень закрыто.

У него есть хорошее качество играть с позиции первого номера, в созидании он силен. Это вообще не его футбол. Понятно, он там пытался, даже нам забил. Я еще на поле на него ругался. Мол, не забивал 20 игр, а с нами вышел и сразу забивает. Он сказал, что случайно получилось», – сказал Головин «Матч-ТВ».

Кузяев выступал за французский клуб с 2023 по 2025 годы. Напомним, в сентября Далер Кузяев пополнил ряды казанского «Рубина» в качестве свободного агента. Контракт между клубом и полузащитником действует до конца сезона-2025/26.