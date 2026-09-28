Головин допустил переход в «Спартак»: «Не проблема, если не будет вариантов»

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин смягчил свою позицию относительно возможного перехода в московский «Спартак». Ранее воспитанник ЦСКА категорически исключал такой вариант, но теперь заявил, что готов рассмотреть его при определённых условиях.

«Честно говоря, не знаю. На сегодня я бы, наверное, не стал на 100 процентов исключать какой-то вариант. Я в любом случае хочу вернуться играть в Россию и жить в России. Это мой дом, и рано или поздно это случится. Если представить, что у меня вообще не будет других вариантов и будет только «Спартак», для меня это не будет проблемой», — приводит слова Головина «РБ Спорт» .

При этом футболист отметил, что не может выделить приоритетную команду в РПЛ. «Выделить какую-то команду в приоритет сейчас не могу», — добавил он .

Напомним, что летом «Спартак» сделал «Монако» официальное предложение по Головину в размере около 19 млн евро, однако монегаски запрашивали от 25 до 30 млн . Агент игрока Александр Клюев подтвердил факт переговоров: «Спартак» вышел под конец трансферного окна. Мне Кахигао написал сообщение, я ему сказал, что ситуация сейчас не готова» .

Сам Головин объяснил, почему сделка не состоялась: «"Монако" не устраивала сумма. И в любом случае нужно было моё желание, чтобы я точно вернулся. После какой-то конкретики оставалось два-три дня, а я ещё не был на 100 процентов уверен, что нужно ехать» .

Контракт 30-летнего полузащитника с «Монако» действует до лета 2029 года. В текущем сезоне он провёл 6 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи .