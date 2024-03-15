Голосующие впервые бугульминки рассказали об участии в выборах

Сегодня стартовали выборы Президента России. Жители Бугульминского муниципального района могут проголосовать 15, 16 и 17 марта с 8 до 20 часов.

Алине Тагировой в феврале исполнилось 18 лет. Для нее это первые выборы. Молодая активистка, участница городской театральной студии считает, что ее голос очень важен в решении судьбы страны и родного города. Алина проголосовала на участке № 1096 в школе № 9.

«Выборы — это способ выразить свою гражданскую позицию. Мы выбираем человека, который будет представлять нас на политической арене. Мне очень важно, чтобы мое мнение тоже было учтено. Именно поэтому нужно голосовать на выборах», — прокомментировала Алина.

Дважды призер республиканской олимпиады по физкультуре Дарья Бородина тоже голосует впервые. Даша считает голосование на выборах Президента России важным и осознанным шагом, который должен изменить жизнь каждого гражданина к лучшему.

«Принять участие в выборах президента страны — это долг каждого гражданина. Мы выбираем главу государства на последующие 6 лет. Это очень важно», — рассказала Дарья.

Всего в Бугульминском муниципальном районе в дни выборов впервые проголосуют 1 712 молодых людей. На избирательных участках традиционно всем вручат символические подарки.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).