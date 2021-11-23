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Ру Тат
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Общество
23 ноября 2021  13:06
Наталья Рыбакова

Голосование за главные цели в работе шести министерств Татарстана продлится до 7 декабря

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В народном голосовании по определению приоритетных направлений шести республиканских министерств Татарстана на 2022 год приняли участие более 24 тыс. жителей региона. Голосование продлено с 1 до 7 декабря. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.  

«Голосование проходит на портале госуслуг РТ и в мобильном приложении. Первая тройка приоритетов формируется по различным министерствам и ведомствам. С каждым годом число граждан, которые принимают участие в голосовании по определению целей и задач, увеличивается. Не только у нас, но и в целом по стране перестраивается на новый, качественный уровень работа с общественностью и экспертами. В российском Правительстве создан департамент по работе с экспертными сообществами», – сказала она.

Татарстанцы активно участвуют в народном голосовании по определению приоритетных направлений шести республиканских министерств на 2022 год. По его итогам для каждого из них будут определены от пяти до семи приоритетных целей на 2022 год.

 

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