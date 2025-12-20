Голосование за главное промышленное достижение Татарстана 2025 года завершается завтра

Фото: t.me/made_in_tatarstan

Голосование по определению главного промышленного достижения уходящего 2025 года завершается завтра. Подписчики официального Телеграм-канала Минпромторга Татарстана еще успевают выбрать десять ключевых событий промышленной жизни республики из двадцати, предварительно отобранных профильным ведомством.

Напомним, голосование проходит с 15 по 21 декабря. Проект организован Министерством промышленности и торговли РТ совместно с информационным агентством «Татар-информ».

В числе отобранных профильным ведомством претендентов – первый полет вертолета «Ансат» Казанского вертолетного завода с отечественными двигателями, старт производства этилена и пропилена на новом олефиновом комплексе ЭП-600, запуск импортозамещающего производства аккумуляторных батарей по технологии EFB на ЕАЗе, а также первый электромобиль «Атом» серии РТ, сошедший с конвейера.

Десять событий, набравших наибольшее количество голосов, выйдут в финал и будут представлены на итоговом голосовании на сайте «Татар-информа». Оно стартует 23 декабря в 8:00 и завершится 25 декабря в 18:00. Итоги и победитель будут объявлены 26 декабря.